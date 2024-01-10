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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 22:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 22:52

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Arayacağım ilk kişi..."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin karşılaşacağı herhangi bir ciddi konuda ilk arayacağı kişinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi. Öte yandan Aliyev, Başkan Erdoğan'ın savaşın ilk gününden son gününe kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek bir çoklarına mesaj oldu. Bu, sadece Azerbaycan halkına dayanışma mesajı değil aynı zamanda savaşa müdahale etmek isteyenlere 'karışmayın' mesajıydı. Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Aliyev, yerel televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu.

2. Karabağ Savaşı'nda yaptığı telefon görüşmelerinden bahseden Aliyev, en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aliyev, Erdoğan'ın savaşın ilk gününden son gününe kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek bir çoklarına mesaj oldu. Bu, sadece Azerbaycan halkına dayanışma mesajı değil aynı zamanda savaşa müdahale etmek isteyenlere 'karışmayın' mesajıydı. Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından kendisini ilk kutlayan kişinin de Erdoğan olduğunu dile getiren Aliyev, "Eğer bugün ülkemizle ilgili herhangi bir ciddi konu olursa tabii ki ilk arayacağım ve bilgilendireceğim kişi kardeşim Recep Tayyip Erdoğan olur." ifadelerini kullandı.

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