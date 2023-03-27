RAMAZAN İMSAKİYE
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Ayhan Bilgen'den Demirtaş hakkında bomba sözler!

Ayhan Bilgen'den Demirtaş hakkında bomba sözler!
27.03.2023 22:44

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Katıldığı bir sohbet odasında HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Türkiye’nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, eski partisinde hiçbir şeyin şeffaf bir şekilde yapılmadığını söyledi. HDP'deki yolsuzluklara dikkat çeken Bilgen, "Kapalı kapılar ardında toplumsal kaygılar için yapılıyor gibi kişisel cep doldurma operasyonları yapılıyor. Çünkü Diyarbakır Belediyesi’nden bazı siyasetçilerin kardeşlerinin ihale alması gerekiyor" dedi. Öte yandan terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunan Bilgen, "Bu eleştirileri 5 yıllık süre zarfında parti içerisinde dillendirdiniz mi?" sorusuna "HDP’nin uçak biletlerinin alındığı firmayı değiştirmeye 1 yıl boyunca MYK’nın gücü yetmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü uçak biletlerinin alındığı firma Selahattin Demirtaş’ın koruması tarafından kurulmuştu" şeklinde cevap verdi.

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