Aydın'da Başkan Erdoğan'ın afişlerine çirkin saldırı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı. Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti. Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.