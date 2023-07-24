Ayasofya ruhu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan gençlere çağrı: Sabah namazında buluşuyoruz...

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.





Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Başkan Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı.





SABAH NAMAZINDA AYASOFYA'DA BULUŞUYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın aslına rücu ettirilişinin 3. yıl dönümüne ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.



Erbaş, "Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır..." Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz'da (yarın) sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.





FETH-İ MÜBİN'İ ASLINA RÜCU ETTİREN LİDER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı `hayırlı olsun` mesajıyla paylaşmıştı.









Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

"AYASOFYA BÜYÜK ÖZLEMDİ, ALLAH BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Takvim.com.tr, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasını anbean takip etmiş, tarihi anlara şahitlik etmişti.



Tarihi törende editörlerimize izlenimlerini aktaran vatandaşlar, "Ayasofya büyük bir özlemdi. Başkan Erdoğan hasretimizi dindirdi. Allah ondan ve vesile olanlardan razı olsun" diyerek şükranlarını dile getirmişti.