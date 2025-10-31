6 Ekim'de Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

"Daltonlar" suç örgütü yöneticilerinden olduğu ve suikastı yurt dışından organize ettiği öne sürülen Ali Gulmalizada, 23 Ekim'de Moskova'da Rus polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye İade Süreci Başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiyle yapılan operasyon sonrası, Türkiye ile Rusya arasında iade işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, Gulmalizada'nın Türkiye'ye teslim edilmesi için diplomatik sürecin hızla ilerlediğini bildirdi.

Kalaşnikoflu Saldırıda 9 Kişi Tutuklanmıştı

Olay 6 Ekim'de Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında meydana gelmiş, Avukat Serdar Öktem'e Kalaşnikof marka silahla ateş açılmıştı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Öktem olay yerinde hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Suikastın Nedeni "Suç Örgütü Husumeti"

Suikastın gerekçesi olarak, Öktem'in "Daltonlar" adlı suç örgütüyle husumetli olan "Casperlar" örgütünden bir kişinin avukatlığını üstlenmesi gösterilmişti. Cinayetin bu nedenle işlendiği iddia ediliyor.