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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 20:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 21:00

Avrupa’nın kalbinde terör propagandası: PKK iltisaklı şahıslar AİHM binasına zorla girdi! Ankara'dan sert tepki

Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg’da, İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde terör paçavraları açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı. Dışişleri Bakanlığı skandala tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada durumun kabul edilemez olduğu belirtilerek "Bu saldırgan eylem, PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa'da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

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