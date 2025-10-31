PODCAST CANLI YAYIN
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılış sonrası 2 gün boyunca vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

GOL | Konyaspor - 3 1 - 12 Bingölspor | Morten Bjorlo
GOL | Konyaspor - 2 1 - 12 Bingölspor | İsmail Esat Buğa
FSM Köprüsü’nde intihar şoku! Aracından İnip Atladı! Cansız bedeni Emirgan’da bulundu (VİDEO)
GOL | Gaziantep FK - 2 0 - Karabük İdmanyurdu Spor | Juninho Bacuna

