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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimine gelen bir bacağını kaybetmiş vatandaş: Cumhurbaşkanımıza destek için geldim

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimine gelen bir bacağını kaybetmiş vatandaş: Cumhurbaşkanımıza destek için geldim
29.05.2022 16:36

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimine yüzbinlerce vatandaş katıldı. Bir bacağını kaybetmiş bir vatandaş neden geldin sorusuna "İstanbul'u daha da yeşillendirmek amacıyla burada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek vermeye çalışıyoruz" dedi. 61 yaşındaki vatandaş, Gezi provokatörlerine yönelik sözleri ise dikkat çekerek "Hatırlarsanız 2013 yılında Taksim'de Gezi olaylarında ağaç kesildi diye olay çıkarmışlardı. Hani neredeler o insanlar? Burada yoklar göremiyoruz." ifadelerini kullandı

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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'nda adeta adım atacak yer kalmadı.

Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluştu.

Millet bahçesi ilk fidan dikimi için gelen vatandaşlardan biri de Metin Çalağan'dı.

CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK VERMEK İÇİN GELDİM
Bir bacağını kaybetmiş 61 yaşındaki Metin Çalağan, Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi fidan dikimi programına katıldı.

Çalağan, neden geldiniz? Sorusuna "Burası eski Atatürk Havalimanı biliyorsunuz. Yeni yapılan havalimanımız dünyanın ilk üçüne giren büyük havalimanlarından birisi. Haliyle burası şehir merkezinde kalan bir alan olduğu için, Cumhurbaşkanımızın da burada yapacağı millet bahçelerine destek vermek için geldim. Ağaç dikmek, İstanbul'u daha da yeşillendirmek amacıyla burada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

GEZİCİLER NEREDE?
2013'teki ağacı bahane eden Gezi provokatörlerine seslenen Çalağan, "Hatırlarsanız 2013 yılında Taksim'de Gezi olaylarında ağaç kesildi diye olay çıkarmışlardı. Hani neredeler o insanlar? Burada yoklar göremiyoruz. Aslında onların burada olması lazım değil mi? Burada yüz milyonlarca ağaç dikeceğiz. Onların da buraya gelip bir ağaç dikmeleri gerekmiyor mu?" dedi.

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