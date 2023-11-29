PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 18:29 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 18:40

Ataşehir'de Sağanak Yağmur Felaketi: Su birikintisinde mahsur kalan taksideki yolcu ve şoförü bir başka sürücü kurtardı! O anlar kamerada!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, Ataşehir Albayrak Caddesi'nde su taşkınına neden oldu. Cadde üzerinde mahsur kalan bir ticari takside bulunan yolcu ve şoför, bir başka sürücü tarafından kurtarıldı. Felaket anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Detaylar videomuzda!

Ataşehir'de sağanak yağmur sonrası cadde üzerinde su taşkını meydana geldi. Oluşan su birikintisinde bir taksi mahsur kaldı. Taksi içerisinde bulunan yolcu ve şoförü bir başka sürücü kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası birçok noktada su baskını meydana geldi. Ataşehir Albayrak Caddesi sağanak yağmur nedeniyle su altında kaldı. Cadde üzerinde seyir halinde olan bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan bir ticari taksi içerisindeki yolcu ve şoför, başka bir servis aracındaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Servis ile taksinin yanına gelen vatandaşlar taksideki yolcu ve şoförü kapıdan aldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Gazze'den Türkiye'ye 3.tahliye! 23 hasta ve refakatçileri ülkeye getirildi
29.11.2023Çarşamba
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik durma noktasında!
29.11.2023Çarşamba
Sağanak hayatı felç etti! Silivri'de dere taştı evleri su bastı
29.11.2023Çarşamba
Katil İsrail askeri 9 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü
29.11.2023Çarşamba
Skandalın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Seçil Erzan Para Dolu Çanta İle Ofisten Ayrılırken KAMERADA!
29.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 29 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (29 Kasım 2023)
29.11.2023Çarşamba
TSK envanterine girecek milli silah sistemleri hangileri? Yeni nesil gemiler, yerli SİHA’lar... 36:55
TSK envanterine girecek milli silah sistemleri hangileri?
29.11.2023Çarşamba
Skandalın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Seçil Erzan Para Dolu Çanta İle Ofisten Ayrılırken KAMERADA! 00:31
Ponzi Skandalından Yeni Görüntü: Seçil Erzan, Para Dolu Çanta Ofisten Ayrılırken KAMERADA
29.11.2023Çarşamba
Silivri haber son dakika: İstanbul Silivri’de dere taştı, evleri su bastı! 04:29
İstanbul Silivri’de dere taştı, evleri su bastı!
29.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA