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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 12:57 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 13:06

Ataşehir’de feci kaza: Beton mikserinin altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti

Ataşehir’de cadde üzerinde mendil satan hamile bir kadın beton mikserinin altında kaldı. Kazada, hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Kaza, Ataşehir'de Kayışdağı Caddesi Üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı Caddesi üzerinde mendil satan Asya Sarmaşık adlı hamile kadın yolun karşısına geçtiği esnada beton mikserinin altında kaldı. Beton mikseri şoförünün fark etmediği kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Kadının karnındaki bebeği de olay yerinde vefat etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. . Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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