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Aslı Baykal’dan çok sert tepki: ‘’Diktatör, Kılıçdaroğlu CHP’yi yemeye devam kararı aldı’’

Aslı Baykal’dan çok sert tepki: ‘’Diktatör, Kılıçdaroğlu CHP’yi yemeye devam kararı aldı’’
29.05.2023 19:10

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferle çıktığı seçimden sonra CHP’de işler karıştı, dün gece parti önüne gelip istifa isteyen seçmenler partililer tarafından darp edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal seçimde başarılı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu’na isyan etti. Aslı Baykal, “Diktatör kılıçdaroğlu CHP'yi yemeye devam kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır.” dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "onurunuzla istifa ediniz" ifadelerini kullandı. CHP’deki son durum A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı..

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