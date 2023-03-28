RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
28.03.2023 23:36

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:10
Yavuz Ağıralioğlu İYİ...
Güncel 00:09
Cemre Kemer’in minik kızı...
Güncel 00:35
Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı...
Güncel 01:52
Başkan Erdoğan, Yeniden Refah...
Güncel 04:44
2020 Elazığ Depreminin...
Güncel 09:04
Bakan Özer açıkladı: “Bu...
Güncel 11:05
Depremzedelerle iftar...
Güncel 00:51
CHP'nin 'Erdoğan'ın diploması...
Güncel 02:07
Yeşil Sol'dan 'Kılıçdaroğlu...
Güncel 03:34
Başkan Erdoğan açılışını...
Güncel 01:29
Fransa Büyükelçisi...
Güncel 03:28
36 kişiye mezar olan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İnsani Yardım Tugayı ile düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan deprem üzerinden siyaset yapıp askere iftira atanlara sert tepki gösterdi ve "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz" dedi. Yeni savunma projeleriyle milletin huzuruna çıkacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız" şeklinde konuştu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA