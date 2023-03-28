Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İnsani Yardım Tugayı ile düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan deprem üzerinden siyaset yapıp askere iftira atanlara sert tepki gösterdi ve "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz" dedi. Yeni savunma projeleriyle milletin huzuruna çıkacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız" şeklinde konuştu.