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Askerler erken terhis mi edilecek? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar noktayı koydu!

Askerler erken terhis mi edilecek? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar noktayı koydu!
17.02.2023 16:17

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verildiğini belirtti. Akar, "Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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