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Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği geldi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği geldi
06.02.2023 22:55

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Arnavutluk, Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderdi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve Ulusal Sivil Savunma Ajansından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibin Türkiye’ye gönderildiği ifade edildi.

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Ekibi Türkiye'ye gönderilmeden önce düzenlenen törende konuşan Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye'nin acısını paylaştıklarını dile getirerek, Arnavutluk'un her zaman ve özellikle de 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde Türkiye'nin Arnavutluk'un yanında olduğuna vurgu yaptı.

"Her zaman ve her konuda yanımızda oldular"
Peleshi, "Türkiye bizim için önemli ve dost bir ülke. Her zaman ve her konuda yanımızda oldular. Bundan dolayı bu bir bize verilen yardımların bir nişanesi olarak yardım iadesi yapıyoruz. Ancak başka bir ülkenin başına böyle bir felaket gelirse de biz küçük bir ülke olarak elimizden geleni yapacağız ve bütün imkanları seferber edeceğiz. Çünkü biz acil yardım ve yardımlaşma konusunda artık AB Sivil Koruma Mekanizması içerisindeyiz. Böyle bir mekanizmanın içerisinde sadece yardım alan taraf değil veren taraf da olacağız. Orada vereceğiniz katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Arnavutluk hükümeti adına size minnettarız ve sağ salim dönmenizi temenni ediyoruz" dedi.

Başbakan Rama'dan başsağlığı mesajı:

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremle ilgili haberler bizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden çok sayıda aileye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dayanışma çerçevesinde arama kurtarma misyonu yürütecek ekibimiz bugün yola çıkacak" demişti.

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