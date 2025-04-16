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Arnavutköy’de ilginç kaza kamerada!
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Arnavutköy’de ilginç kaza kamerada!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:23:28

Fatih Caddesi’nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç tırın kör noktasında kaldıktan sonra sürüklendi ve iki tır arasında sıkıştı. Kazada yaralanan olmadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen kazada, sağ şeritte park halindeki araçlar nedeniyle sol şeride geçmek isteyen hafif ticari araç, sol şeritte ilerleyen tırın kör noktasında kaldı. Tırın çarpmasıyla araç bir müddet sürüklendi ve yol kenarında park halindeki başka bir tır ile çarpan tır arasında sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı, bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın tırın kör noktasında kaldığı ve sürüklenerek iki tır arasında sıkıştığı görüldü.

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