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Arnavutköy’de dehşet: Küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada
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Arnavutköy’de dehşet: Küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:57:13

Arnavutköy’de babası aracın bagajında eşya alırken kaldırımda bekleyen küçük çocuğu kaçırmak isteyen şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Baba son anda müdahale etti, zanlı tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde yaşanan olayda, şüpheli bir kişi küçük bir çocuğu babasının gözleri önünde kaçırmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir baba aracının bagajından eşya aldığı sırada çocuğu kaldırımda bekliyordu. Bu sırada yolda yürüyen şüpheli bir kişi, küçük çocuğa yönelerek kaçırma girişiminde bulundu. Çocuğun çığlık atarak geri çekilmesi ve babanın olaya anında müdahale etmesiyle şüpheli uzaklaştırıldı. Durumu hemen polise bildiren baba, saldırganın yakalanmasını sağladı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelinin kimliği M.S.O. olarak belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan M.S.O., emniyetteki sorgusunda "Çocuğu yeğenime benzettim, sadece sevmek istedim" şeklinde savunma yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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