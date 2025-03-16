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Arnavutköy’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Arnavutköy'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 10:06

Kaza, saat 16.45 sıralarında Tayakadın - Çatalca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca istikametine seyir halinde olan Ali Temizel'in kullandığı 34 BG 3503 plakalı otomobil, Boyalık Kavşağı'nda 34 HPY 576 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada, cipte bulunan H.M., D.M. ve M.N.M. hafif yaralanarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü 67 yaşındaki Ali Temizel ise ağır yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Temizel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçtaki K.T. de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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