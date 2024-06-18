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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024, 12:55 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024, 12:55

Arnavutköy'de binanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı

Yangın dün gece saat 02.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangın, sırasında korku dolu anlar yaşanırken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği ve yoğun dumanların çıktığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

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