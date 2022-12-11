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Araç kiralama adı altına sahte site kurarak dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Araç kiralama adı altına sahte site kurarak dolandırıcılık yapanlar yakalandı
11.12.2022 14:40

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Araç kiralama şirketi adı altında sahte internet siteleri kurarak, vatandaşları dolandıran şahıslar polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla İstanbul’da yakalandı.

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Şahısların, telefon dolandırıcılığı yapanlara da banka hesabı temin ettikleri öğrenildi.
Araç kiralama şirketi adı altında sahte internet siteleri kurarak, vatandaşları dolandıran şahısları yakalamaya yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturması çerçevesinde İstanbul'da 6 Aralık günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, popüler araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin birebir aynısını yaparak insanları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca, kendilerini polis, hakim veya savcı olarak tanıtarak, telefon dolandırıcılığı yapan şahıslara banka hesabı temin ettikleri tespit edildi.

Adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, 09.12.2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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