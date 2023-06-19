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Arabanın üzerinde yolculuk kamerada!

Arabanın üzerinde yolculuk kamerada!
19.06.2023 10:41

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Başakşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin tavanına çıkan bir şahıs tehlikeli yolculuğa imza attı. O anlar cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Güncel Videoları

İstanbul Başakşehir'de tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE SEYAHAT ETTİ
Başakşehir, Bahçeşehir'de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.

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