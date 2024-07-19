PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 13:41 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 13:41

Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda ağır yaralandı. Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kemer açıklarında Bahar'ın bulunduğu tekne kaza yaptı. Ağır yaralanıp denize düşen Bahar, sudan çıkarılarak Kemer'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Bahar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Erzincan'da feci kaza: Komiser ve annesi kazada hayatını kaybetti
19.07.2024Cuma
Küresel çapta yaşanan yazılım sorunu ATM'leri çalışamaz hale getirdi
19.07.2024Cuma
İzmir'de orman yangını 10 saattir sürüyor! Yangın yerleşim yerine sıçradı
18.07.2024Perşembe
Erzurum Oltu’da sel bir mahalleyi yıktı geçti
18.07.2024Perşembe
Tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı gözaltına alındı
18.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu! 00:41
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu!
19.07.2024Cuma
Metin Akpınar’a ikinci şok: ’’Bedelini ödeyecek!’’ 00:26
Metin Akpınar'a ikinci şok: ''Bedelini ödeyecek!''
19.07.2024Cuma
FETÖ’cü hâkim beraat etti! Yargıtay’dan skandal karar! Hem FETÖ’den hem telekulaktan akladılar! 00:38
FETÖ'cü hâkim beraat etti!
19.07.2024Cuma
Tel Aviv karıştı... İHA’larla vurdular: Ölü ve yaralılar var! 03:23
Tel Aviv karıştı: 1 ölü,4 yaralı!
19.07.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA