Antalya’da NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi

Türkiye diplomasinin merkez üssü haline gelmiş durumda. İstanbul'daki Rusya - Ukrayna müzakereleri gündemdeki yerini alırken, NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ikinci gününde Antalya'da bir araya geldi. Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Suriye ve ABD dışişleri bakanları ile üçlü görüşme yapacağız." dedi. Suriye'de terör örgütü YPG'nin anlaşmayı yerine getirmediğine dikkat çeken Bakan Fidan, "Burada bir beyan var ama bu sözlerin biz yerine getirilmesini bekliyoruz. Oradaki 8 maddelik anlaşmada atılması gereken adımlar var." ifadelerini kullandı.