Antalya’da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız genç sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.

Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Kentin araç yönünden en işlek caddelerinden Gazi Bulvarı’nda kasksız genç bir sürücü, plakasız motosikleti yüzüstü yatarak kullanmaya başladı. Son sürat araçların arasında ilerleyen sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Seyir halindeki araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada tepki topladı.