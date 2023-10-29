PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 12:04 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 12:13

Antalya'da kazaya karışan sürücü hurdaya dönen aracını bırakıp kaçtı

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir eden Ayşegül Y. idaresindeki 07 UZ 911 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 06 CYS 350 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmamın etkisiyle sürüklenerek savrulan 06 CYS 350 plakalı araç, 195 metre ilerde refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 06 CYS 350 plakalı aracın sürücüsünün firar ettiğini belirledi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
29.10.2023Pazar
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda
29.10.2023Pazar
Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı halde kadın cesedi bulundu
29.10.2023Pazar
Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Canıgönülden tebrik ediyorum
29.10.2023Pazar
Donanmadan tarihi geçit töreni! Milli Savunma Bakanlığı vatandaşları Boğaz'a davet etti: Gemiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak
29.10.2023Pazar
Bunlar da Var
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar… 05:29
Kocaeli’de taksici cinayeti kamerada
29.10.2023Pazar
Halı sahada kahreden ölüm! Maç sırasında kalp krizi geçirdi! O anlar kameralara yansıdı... 00:50
Halı sahada kahreden ölüm!
29.10.2023Pazar
ABD’li Yahudilerden New York’ta ateşkes eylemi: Gazze kuşatmasına son! 01:18
Yahudilerden New York'ta ateşkes eylemi!
29.10.2023Pazar
Gazze’den yükselen çığlık! İşte katliam gecesinden görüntüler 04:15
Gazze’den yükselen çığlık!
29.10.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA