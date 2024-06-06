Sabah 08.30 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Dönerci ustası olduğu öğrenilen Murat Özgeriş isimli vatandaşın kaldırım kenarında hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Özgeriş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Özgeriş’in Antalya’da tek yaşadığı, dün dişini çektirdiği ve bugün izinli olduğu öğrenildi. Özgeriş’in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.