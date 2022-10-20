Antalya'da haber spikeri Hazal Bozkurt'un da olduğu tekne denizde alabora oldu! Deniz suyunda makarna yaparak hayata tutundular

Antalya'da bölgesel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber spikeri Hazal Bozkurt'un (30) da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan motorlu fiber tekne, dalga yüksekliği 1,5 metreyi bulan denizde alabora oldu. Bozkurt ve 2 arkadaşı deniz yatağına tutunarak Ceneviz Koyu kayalıklarına çıkmayı başarırken, 1 kilometre açıktaki 2 kişi de ters dönen fiber tekneye tutunarak hayatta kaldı. Bölgeye gönderilen tur teknesiyle kurtarılan 5 kişinin yaşadıkları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bozkurt, "Bu tarz haberleri ekranda çok sunup yorum yapmıştım ama o çaresizliğin tarifi yok. Ölümle burun buruna geldik" dedi.