Antalya'da feci kaza! Dönüş yapan otomobil, yayayı altına alıp ezdi... O anlar kamerada

Antalya'da karşıdan karşıya geçmek için refüjün bulunduğu kısımda bekleyen kişiye, dönüş yapmakta olan bir otomobil çarpıp ön lastikleriyle üzerinden geçti. Kazayı fark eden sürücü, aracını geri vitese takıp hareket ettirdiğinde ise ikinci kez lastikler yaralı adamın üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmek için refüjün dönüş yapılan kısmında bekleyen Bilal B.'ye, N.A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Otomobil, Bilal B.'nin üzerinden geçtiği sırada sürücünün fark etmesiyle durdu. Kaza sonrası acı içerisinde kıvranan Bilal B., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, refüj kısmında bekleyen Bilal B.'ye, dönüş yapmakta olan N.A.'nın kullandığı otomobilin çarparak altına alması ve ön lastikleriyle üzerinden geçmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise sürücünün kazayı fark edip aracını geriye doğru geldiği sırada ikinci kez Bilal B.'nin üzerinden geçmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.