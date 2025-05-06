Ankara’da yol verme tartışması gerginliğe dönüştü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 6.05.2025 17:47:56

Ankara Çevreyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı tır şoförünün önünü keserek gerilimi artırdı.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü yol üzerinde yaşanan anlaşmazlığın ardından aracını tırın önüne kırarak durumu daha da gerginleştirdi. O anlar, tırda bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Videoda, taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma ve anlık gerilim net bir şekilde görülürken, çevredeki diğer sürücülerin devreye girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

Yetkililer, trafikte bu tür olayların ciddi tehlikelere yol açabileceğini ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.