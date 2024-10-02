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Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra ok gibi saplandı
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Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tıra ok gibi saplandı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 16:27

Ankara'da bir otomobil, akaryakıt istasyonuna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tıra arkadan çarptı. Polatlı'da akaryakıt istasyonuna girmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü tıra çarptı. Kaza, Temelli-Polatlı yolu Yenidoğan mevki üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü henüz belli olmayan 06 YUM 83 plakalı otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonuna gireceği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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