Ankara'da pazar yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'da Keçiören Belediyesi Ayvalı Pazaryeri'nde meydana geldi. Ayvalı Pazaryeri'nde esnaf olan Mehmet Ali Tangüneş (30), aralarında husumet olduğu iddia edilen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancayla saldırıya uğradı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Tangüneş, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.