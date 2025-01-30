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Ankara’da otomobilin öğrencilerin arasına daldığı kaza kamerada: 2 yaralı
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Ankara’da otomobilin öğrencilerin arasına daldığı kaza kamerada: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 09:00

Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı. Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.

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