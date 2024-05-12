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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 11:44 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 11:44

Ankara'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde Libya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Seyranbağları yönüne giderken kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarptı. Otomobil, hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı

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