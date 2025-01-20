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Ankara’da aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü öldü
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Ankara'da aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü öldü

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 11:45

Kaza, sabah saatlerinde Kızılırmak Mahallesi'nde Mevlana Bulvarı’nı İsmet İnönü Bulvarı’na bağlayan varyantta meydana geldi. Kızılay yönüne giden A.C. yönetimindeki 06 DZK 295 plakalı otomobil, virajda kayarak refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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