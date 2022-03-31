Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden sosyal medya uyarısı

Sosyal medyada oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa dikkat. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "oltalama" yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Unutmayalım ki sosyal medya şirketleri, kişilere sosyal medya üzerinden mesaj göndermezler. Ele geçirilen sosyal medya hesabınız olması durumunda gerek WhatsApp üzerinden gerekse sözlü olarak paylaşımlar yaparak bunu bildiriniz. En yakın kolluk kuvvetine ya da adli makamlara giderek şikayette bulununuz." ifadeleri kullanıldı.