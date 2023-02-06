Amerikan tilkisi FOX TSK ve Mehmetçik'i hedef aldı

Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremle yasa boğulurken CHP yandaşı yazılı basının ardından Amerikan FOX da algı operasyon yapmaktan çekinmedi. Depremin ilk anından itibaren devlet seferber olurken FOX TV, TSK'nın bölgede olmadığını iddia etti. Amerikan tilkisi FOX'un kirli siyaseti sırasında TSK yardım koridorunu çoktan deprem bölgesine iletmiş, Mehmetçik enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarında yer almıştı. Hatta MSB'den yapılan açıklamada TSK'ya ait İHA'lar ile deprem bölgesinde hasar ve zaiyatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için çalışmalara devam edildiği bilgisini aktarıldı.