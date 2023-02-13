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Amasyalı madenci elleriyle kazdığı enkazdaki kadının yüzünü böyle yıkadı

Amasyalı madenci elleriyle kazdığı enkazdaki kadının yüzünü böyle yıkadı
13.02.2023 00:21 - Son Güncelleme: 13.02.2023 01:02

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Depremin vurduğu illerden Adıyaman’da Amasyalı madencinin elleriyle kazdığı enkazdan kurtardığı kadının yüzünü yıkadığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yıktığı illerden Adıyaman Yeni Mahalle’de çöken bir binanın enkazında sıkışarak 4 gündür yardım bekleyen kadının imdadına Amasya’nın Suluova ilçesinden giden madenciler yetişti. Madenci Mustafa Keten, ismi Oruç olduğu öğrenilen kadının önce suyla dudaklarını ıslattı. Sonra da yüzünü yıkadı. Ardından omuzlarına kadar gelen molozları elleriyle boşalttı.

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