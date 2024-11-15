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Altay Toprak bebeğin ölümüne ilişkin gözaltında 2 kişi tutuklandı
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Altay Toprak bebeğin ölümüne ilişkin gözaltında 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 23:23

İzmir'deki bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ziraat Mühendisi B.Ö. (47), ilaçlamayı yapan işçi E.G. (46) ve dairenin ilaçlanmasına aracılık ettiği belirtilen E.G.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden, aracılık yapan E.G. ile Ziraat Mühendisi B.Ö. tutuklanırken, ilaçlamayı yapan E.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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