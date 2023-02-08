Almanya Meclisi'nde Türkiye’deki depremzedeler için saygı duruşu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Alman Federal Meclisi'ndeki (Bundestag) milletvekilleri, bugünkü oturumda Meclis Başkanı Baerbel Bas'ın çağrısıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ve yakınlarına destek için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından konuşma yapan Bas, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin yaralandığını ve enkazda kalan çok sayıda kişinin de zorlu şartlar altında kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Yaşanılan korkunç deprem karşısında uluslararası dayanışmanın büyük olduğunu ve Almanya’dan da yardım kuruluşlarının bölgeye gittiğini belirten Bas, "Almanya elinden geldiğince destek sağlamaya devam edecek. Federal Meclis adına bölgede çalışmalar yapanlara ve Almanya’da da bu dayanışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.