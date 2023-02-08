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Almanya Meclisi'nde Türkiye’deki depremzedeler için saygı duruşu

Almanya Meclisi'nde Türkiye’deki depremzedeler için saygı duruşu
08.02.2023 21:40

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Alman Federal Meclisi'ndeki (Bundestag) milletvekilleri, bugünkü oturumda Meclis Başkanı Baerbel Bas'ın çağrısıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ve yakınlarına destek için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından konuşma yapan Bas, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin yaralandığını ve enkazda kalan çok sayıda kişinin de zorlu şartlar altında kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Yaşanılan korkunç deprem karşısında uluslararası dayanışmanın büyük olduğunu ve Almanya’dan da yardım kuruluşlarının bölgeye gittiğini belirten Bas, "Almanya elinden geldiğince destek sağlamaya devam edecek. Federal Meclis adına bölgede çalışmalar yapanlara ve Almanya’da da bu dayanışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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"Almanya, Türkiye'ye yardımını sürdürecektir"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz oturumda yaptığı konuşmada Türkiye'den ve Suriye'den üzücü haberler geldiğini ifade ederken, "Almanya, Türkiye'ye yardımını sürdürecektir. Biz federal hükümet olarak Türkiye'ye yardım sözü verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığım telefon görüşmesinde de vurguladım. Alman yardım kuruluşları deprem bölgesine ulaştı. Yolda olanlar da var. Birleşmiş Milletler (BM) ile de Suriye'deki deprem bölgesine yardım ulaştırılması için irtibat halindeyiz. Sınırların açık olmasının böyle bir dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz bunun için uzun süredir ağırlığımızı koyuyoruz. İnsanlarımızın yardım yarışında olduğunu görmek çok önemli. Bunun için halkımıza teşekkür ediyorum. Almanya'da yaşayan ve deprem bölgesindeki yakınlarına yardım için tam bir dayanışma içinde olan insanlarımıza da teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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