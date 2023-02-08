Almanya Meclisi'nde Türkiye’deki depremzedeler için saygı duruşu

"Almanya, Türkiye'ye yardımını sürdürecektir"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz oturumda yaptığı konuşmada Türkiye'den ve Suriye'den üzücü haberler geldiğini ifade ederken, "Almanya, Türkiye'ye yardımını sürdürecektir. Biz federal hükümet olarak Türkiye'ye yardım sözü verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığım telefon görüşmesinde de vurguladım. Alman yardım kuruluşları deprem bölgesine ulaştı. Yolda olanlar da var. Birleşmiş Milletler (BM) ile de Suriye'deki deprem bölgesine yardım ulaştırılması için irtibat halindeyiz. Sınırların açık olmasının böyle bir dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz bunun için uzun süredir ağırlığımızı koyuyoruz. İnsanlarımızın yardım yarışında olduğunu görmek çok önemli. Bunun için halkımıza teşekkür ediyorum. Almanya'da yaşayan ve deprem bölgesindeki yakınlarına yardım için tam bir dayanışma içinde olan insanlarımıza da teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.