Alman'ın gündemi 7'li koalisyon! Bir yandan 'umutsuz vaka' haberi diğer yandan Sera Kadıgil'in tehditleri...

Her fırsatta 7'li koalisyonu ve koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası yine sahnede... Ancak bu kez durum farklı. Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda muhalefetin Batı'nın her istediğini yapabileceğini yazan Alman yayın organı Frankfurter Rundschau diğer yandan da 7'linin bir planı olmadığını belirterek 'umutsuz vaka' tablosu çizdi. Öte yandan yine Alman DW'ye konuşan 7'linin destekçilerinde TİP'li Sera Kadıgil "Bu ülkede zengin, Türk, Sünni ve yaşlı değilseniz hayat zor. Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız." şeklinde tehditler savurdu.