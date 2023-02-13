Alkollü sürücünün park halindeki araca çarptığı an kamerada

Kaza, dün gece saatlerinde Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 3. Sokak’ta meydana geldi. R.Ç.A. idaresindeki otomobil, park halindeki hafif araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobile hareket edemez hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücü R.Ç.A.’nın alkol kontrolünü yaptı. Sürücü R.Ç.A.’nın 1.74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine geçici süreyle 6 ay el konulan R.Ç.A.’ya ayrıca alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi.