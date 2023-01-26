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Ali Babacan'ın partiden ihraç ettiği Musa Malik Yıldırım'dan flaş açıklama

Ali Babacan'ın partiden ihraç ettiği Musa Malik Yıldırım'dan flaş açıklama
26.01.2023 23:48

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Terörün siyasi ayağı HDP'ye yaranmak için Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinin en önemli şirketlerinden BAYKAR'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın milli denilen her şeye karşı olduğunu belirten partinin eski Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım flaş açıklamalarda bulundu. Uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için ihraç edilen Yıldırım, Babacan'ın başkalarının talimatı ile konuştuğuna dikkat çekerek, "Babacan partisini nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisini de HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor. Demirtaş, Babacan ve İmamoğlu. Bunların üçünün eli de bir, aynı tele vuruyor. Türkiye'yi küçük bir Anadolu Cumhuriyeti yapmanın peşindeler." dedi.

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