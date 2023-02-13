Ali Babacan'ın korumaları tekmelerle saldırmıştı! Depremzede Murat Sevilir'den takvim.com.tr'ye açıklamalar

Takvim.com.tr, DEVA Partisi Ali Babacan'ın korumaları tarafından saldırıya uğrayan depremzede Murat Sevilir'e ulaştı. Babacan'ın enkaz alanında siyaset yaptığını dile getiren Sevilir, "Devlet yok" denince benim canım sıkıldı. Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım" ifadelerini kullandı. Verdiği tepki sonrası Ali Babacan'ın korumaları tarafından tekmeli saldırıya uğrayan depremzede çarpıcı bir detayı da aktardı. Kendisine saldıran DEVA Partilileri daha önceden Ankara'ya kongreye götürdüğünü söyleyen Murat Sevilir, "Ben taşımacıyım. Korumaların hepsi tanıdığı halde bana bunu yaptılar. Bunun yanı sıra bir sürü arkadaşlar var, şahitlerim var" dedi.