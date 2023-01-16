Ali Babacan’dan SİHA hazımsızlığı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, başarılarıyla yeni yüzyılın savaş anlayışı kökünden değiştiren ve yerli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar SİHA'ları hedef aldı. Yurt dışında Yunanistan içeride SİHA Sezgin ve HDPKK çizgisindeki siyasetçilerin hedefindeki Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." açıklamasında bulundu. Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin de, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek şer cephesinde yerini almıştı.