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Ali Babacan: "Meral Akşener üslubuyla bizi yaraladı"

Ali Babacan: "Meral Akşener üslubuyla bizi yaraladı"
09.03.2023 23:41

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'noter, kumar' masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartı ile dönmesinin etkileri sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'i hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi. Akşener'in 'Biz artık yokuz' şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Ali Babacan, "Yaralıyıcı bir üslup vardı" diyerek tepki gösterdi. 'Kumar' masasında o gece yaşananları da anlatan Babacan, "İlk turda Sayın Akşener'in görüşü farklı olduğu için uzlaşı sağlanmadı" ifadelerini kullandı. Babacan Akşener'in masa kalktı sözlerinin aksine "Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi" dedi.

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