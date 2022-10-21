AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan A Haber'e özel açıklamalar

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. AK Parti'ye geçiş sürecini anlatan Çelebi, "Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilir. Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası. HDP'li denklemde PKK ile mücadele edilemez" ifadelerini kullandı. Çelebi, "Biz cezaevindeyken FETÖ'cülerle sadece Başkan Erdoğan mücadele edebilir diyorlardı. Bu kumpasları Erdoğan bozar dedik" şeklinde konuştu. İsmail Ok, İYİ Parti'nin Sorosçular tarafından yönetildiğini belirterek, "Önemli görevlere isimleri getirebilmek için partiye milyon dolarlar yağdırdılar. Günaha ortak olmak yerine partiden ayrıldık." diye konuştu.