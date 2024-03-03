AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın saha çalışmaları sürüyor. Eğitimcilerle bir aya gelen Dağ, üniversite etraflarından başlayarak, onlarca kütüphaneyi İzmirlilerin hizmetine sunacaklarını dile getirdi. 100 yeni kreşi hizmete açacaklarını, çocuk gelişim akademilerini hayata geçireceklerini, çocukların yeteneklerini keşfedecekleri çocuk üniversiteleri kuracaklarını vurgulayan Hamza Dağ, İzmir'de yaşayan üniversiteyi kazanmış her gence tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceklerini aktardı.