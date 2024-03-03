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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 15:24 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 15:23

AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan eğitimde vizyoner ve güçlü projeler! Gençlere 10.000 TL, 100 yeni kreş ve çocuk gelişim akademileri

AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın saha çalışmaları sürüyor. Eğitimcilerle bir aya gelen Dağ, üniversite etraflarından başlayarak, onlarca kütüphaneyi İzmirlilerin hizmetine sunacaklarını dile getirdi. 100 yeni kreşi hizmete açacaklarını, çocuk gelişim akademilerini hayata geçireceklerini, çocukların yeteneklerini keşfedecekleri çocuk üniversiteleri kuracaklarını vurgulayan Hamza Dağ, İzmir'de yaşayan üniversiteyi kazanmış her gence tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceklerini aktardı.

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