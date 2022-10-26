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AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den CHP’li İBB’ye ‘Halk Ekmek salvosu’

AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den CHP’li İBB’ye ‘Halk Ekmek salvosu’
26.10.2022 01:35 - Son Güncelleme: 26.10.2022 01:41

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye bağlı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır tek bir ekmek dahi üretilmiyor. Rafların boş, makinelerin örtülü olduğu fabrikadaki rezilliğin önüne geçmek isteyen İBB idaresi çareyi camlara perde asmakta buldu. AK Parti'den ise halkın ekmeğiyle oynayan CHP'li İBB'ye 'Hadımköy' salvosu geldi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Eğer bu fabrika çalışmıyorsa, artık İstanbul'a ihanet ediyorlar, deriz. 3 aydır çalıştığına dair görüntüleri yayınlasınlar" ifadelerini kullandı.

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