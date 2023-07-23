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AK Parti'den tersine göç için ilk adım: Memleketine geri dönmek isteyenlere teşvik!

AK Parti'den tersine göç için ilk adım: Memleketine geri dönmek isteyenlere teşvik!
23.07.2023 15:18

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AK Parti, İstanbul başta olmak üzere her geçen gün nüfusu ile birlikte kentsel sorunları da artan büyükşehirleri rahatlatmak için düğmeye bastı. Hazırlıkları devam eden proje kapsamında emeklilerden ve memleketine dönüş planı yapan vatandaşlardan başlayarak özel bir teşvik modeli geliştirilecek. Bu kapsamda kalıcı olarak memleketine yerleşmek isteyenlere taşınma yardımı, Anadolu'da oturacağı evinde belli bir süre indirimli elektrik, su desteği verilmesi, işyeri kuracaklara uzun vadeli, düşük faizli kredi açılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

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