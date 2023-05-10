AK Parti İstanbul'da oy kullanacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı. Resmi ikameti başka şehirlerde olan vatandaşlar da ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Peki vatandaşlar nereye başvuracak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
AK Parti’den seçmene ücretsiz ulaşım!
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