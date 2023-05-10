Haberler Güncel Videoları AK Parti’den seçmene ücretsiz ulaşım!

AK Parti’den seçmene ücretsiz ulaşım!

AK Parti’den seçmene ücretsiz ulaşım!
10.05.2023 11:11

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:08
Gaziantep'te CHP’nin AK...
Güncel 01:21
SON DAKİKA I Gaziantep'te...
Güncel 02:47
Başkan Erdoğan'ın Adana...
Güncel 02:02
AK Parti'den nefes kesen...
Güncel 02:31
AK Parti seçim otobüsüne...
Güncel 12:11
Hüseyin Amca'dan A Haber'e...
Güncel 00:50
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Güncel 00:28
Dünyanın en uzun 3. tüneli...
Güncel 04:03
Bakan Bilgin'den tarihi artış...
Güncel 01:30
1996'dan 2023'e bir vefa...
Güncel 00:28
7'li koalisyonun Adana...
Güncel 01:17
PKK'nın siyasi kolu HDPKK'nin...

AK Parti İstanbul'da oy kullanacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı. Resmi ikameti başka şehirlerde olan vatandaşlar da ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Peki vatandaşlar nereye başvuracak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

Güncel Videoları

SON DAKİKA