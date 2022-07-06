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AK Parti'de 'vefa' toplantıları! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti'de 'vefa' toplantıları! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
06.07.2022 20:55

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'vefa' toplantıları kapsamında AK Parti'de geçmiş dönemde görev yapmış belediye başkanlarına hitap etti. AK Parti'nin demokrasi ve kalkınma devriminin cumhuriyet tarihinin en büyük atılımı olduğunu belirten Erdoğan, "Meydanı emperyalist uşaklarına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Artık kendi vizyonunu belirleyen ve kararlı adımlar atan bir Türkiye var" dedi. 2023 seçimlerinin kızgınlıkla ve kırgınlıkla hareket edilecek bir seçim olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Erdoğan, NATO Zirvesi ve enflasyon konu başlıklarında da önemli mesajlar verdi.

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